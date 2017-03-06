«Анжи» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В заключительном матче 18-го тура чемпионата России по
футболу «Анжи» сыграет с «Рубином».
Встреча пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске и начнется в
19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Анжи» с 20-ю очками занимает 11-е место в турнирной
таблице, а «Рубин» расположился строчкой выше, имея в активе на три балла
больше.
Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга
текущего сезона РФПЛ, тогда победу со счетом 2:1 одержала команда из Махачкалы.
Чемпионат России
18-й тур
Матч
Место и дата
06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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