«Анжи» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В заключительном матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Рубином».

Встреча пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.

«Анжи» с 20-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Рубин» расположился строчкой выше, имея в активе на три балла больше.

Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда победу со счетом 2:1 одержала команда из Махачкалы.

Чемпионат России

18-й тур