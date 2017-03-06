Антонио Конте: Постараемся сыграть с «Вест Хэмом» лучше, чем в прошлый раз
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте рассказал о предстоящей встрече 27-го тура с «Вест Хэмом».
«Конечно, матч будет сложным. Но мы готовы к матчу, и
постараемся сыграть лучше, чем в прошлый раз».
Мы готовим разные способы, как справиться с сильными
сторонами нашего противника, но нам важно играть в свой футбол, проповедовать
свою философию, пытаться забивать, хорошо обороняться и играть напористо», -
сказал Конте на предматчевой пресс-конференции.
Матч «Вест-Хэм» - «Челси» состоится сегодня, 6 марта и
начнется в 23:00 по московскому времени.
Напомним, в матче первого круга текущего сезона АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Синих» со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
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