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Антонио Конте: Постараемся сыграть с «Вест Хэмом» лучше, чем в прошлый раз

Источник:  Русскоязычный сайт «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о предстоящей встрече 27-го тура с «Вест Хэмом».

«Конечно, матч будет сложным. Но мы готовы к матчу, и постараемся сыграть лучше, чем в прошлый раз».

Мы готовим разные способы, как справиться с сильными сторонами нашего противника, но нам важно играть в свой футбол, проповедовать свою философию, пытаться забивать, хорошо обороняться и играть напористо», - сказал Конте на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Вест-Хэм» - «Челси» состоится сегодня, 6 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Напомним, в матче первого круга текущего сезона АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Синих» со счетом 2:1. 

Матч

Вест Хэм - Челси

Место и дата

06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

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