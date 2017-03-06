«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений, победив «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем льду уступил «Сент-Луису» со счетом 0:3.

В составе победителей шайбы забросили Пол Штясны, Кайл Бродзяк и Патрик Берглунд.

«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений и с 69-ю очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же располагается на 14-й строчке, имея в активе 37 баллов.

В следующем туре «Эвеланш» 8 марта примет «Каролину», а «Блюз» в этот же день на выезде сыграет с «Миннесотой».

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