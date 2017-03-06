«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений, победив «Колорадо»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем
льду уступил «Сент-Луису» со счетом 0:3.
В составе победителей шайбы забросили Пол Штясны, Кайл
Бродзяк и Патрик Берглунд.
«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений и с 69-ю очками
занимает восьмое место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же располагается
на 14-й строчке, имея в активе 37 баллов.
В следующем туре «Эвеланш» 8 марта примет «Каролину», а «Блюз»
в этот же день на выезде сыграет с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Сент-Луис - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы:
Штястны (Петранжело, Шварц), 3:56 (0:1). Бродзяк (Ривз, Ривз), 5:33 (0:2). Берглунд (Парайко), 30:11 (0:3).
Место и дата
06 марта 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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