«Каролина» на выезде обыграла «Аризону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду проиграла «Каролине» со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Теуво Терявяйнен и Дерек Райан, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Питер Холланд.

«Каролина» с 62 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, а «Аризона» расположилась на 13-й строчке на «Западе», имея в активе 53 балла.

В следующем матче «кайоты» 10 марта примут «Оттаву», а «харрикейнз» двумя днями ранее сыграет с «Колорадо».

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