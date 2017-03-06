«Каролина» на выезде обыграла «Аризону»
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду проиграла «Каролине» со счетом 1:2.
В составе победителей голами отметились Теуво Терявяйнен и
Дерек Райан, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Питер Холланд.
«Каролина» с 62 очками занимает 14-е место в Восточной
конференции, а «Аризона» расположилась на 13-й строчке на «Западе», имея в
активе 53 балла.
В следующем матче «кайоты» 10 марта примут «Оттаву», а «харрикейнз»
двумя днями ранее сыграет с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Аризона - Каролина - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Холланд (Шенн, Дюклер), 23:23 (1:0). Теравайнен (Раск, Славин), 24:46 (1:1). Райан (Скиннер), 56:03 (1:2).
Место и дата
06 марта 05:30, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция
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