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«Каролина» на выезде обыграла «Аризону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду проиграла «Каролине» со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Теуво Терявяйнен и Дерек Райан, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Питер Холланд.

«Каролина» с 62 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, а «Аризона» расположилась на 13-й строчке на «Западе», имея в активе 53 балла.

В следующем матче «кайоты» 10 марта примут «Оттаву», а «харрикейнз» двумя днями ранее сыграет с «Колорадо».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Аризона - Каролина - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Холланд (Шенн, Дюклер), 23:23 (1:0). Теравайнен (Раск, Славин), 24:46 (1:1). Райан (Скиннер), 56:03 (1:2).

Место и дата

06 марта 05:30, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

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