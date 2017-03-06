Дубль Иммобиле, два очка Малкина и «сухарь» Бобровского. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Дубль Чиро Иммобиле принес «Лацио» победу над «Болоньей».

2. «Монако» разгромил «Нант», благодаря двум мячам Килиана Мбаппе.

3. «Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Малагу».

4. Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме провел свой двухсотый матч за железнодорожников, а вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич сыграл сотый матч в РФПЛ.

5. В НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник прошло семь матчей, в которых один россиянин был признан первой звездой встречи, а еще один заработал два очка.

6. Два очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» отыграться с 0:3 в Баффало, а затем одержать победу в матче.

7. «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», Сергея Бобровского признали первой звездой этого матча.

8. Прыгунья в длину Дарья Клишина заняла четвертое место на завершившемся в Белграде зимнем чемпионате Европы.

9. Биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что пропустит остаток международного сезона.

Цитата дня: «Я всех подвел и хочу извиниться за сорванный бой», - Хабиб Нурмагомедов о не состоявшемся поединке с Тони Фергюсоном

Видео дня: Обзор самых жестких силовых приемов в матчах 1/8 финала Кубка Гагарина

Обязательно к прочтению:

«Манчестер Юнайтед» едет в Ростов. Главные спортивные события этой недели

Крах лейтенанта Шмидта. Обзор 23-го тура бундеслиги

Чудесное преображение «Спартака». Разбор Михаила Борзыкина

Бокс должен продолжаться до нокаута. Послесловие к бою Турман - Гарсия

Как стать звездой века. Правила Сергея Устюгова. Колонка Юрия Цыбанева