Дубль Иммобиле, два очка Малкина и «сухарь» Бобровского. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.
1. Дубль Чиро Иммобиле принес «Лацио» победу над «Болоньей».
2. «Монако» разгромил «Нант», благодаря двум мячам Килиана Мбаппе.
3. «Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Малагу».
4. Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме провел свой двухсотый матч за железнодорожников, а вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич сыграл сотый матч в РФПЛ.
5. В НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник прошло семь матчей, в которых один россиянин был признан первой звездой встречи, а еще один заработал два очка.
6. Два очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» отыграться с 0:3 в Баффало, а затем одержать победу в матче.
7. «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», Сергея Бобровского признали первой звездой этого матча.
8. Прыгунья в длину Дарья Клишина заняла четвертое место на завершившемся в Белграде зимнем чемпионате Европы.
9. Биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что пропустит остаток международного сезона.
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