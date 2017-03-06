Вихлянцева поднялась на 78-е место в рейтинге WTA

На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

В первой десятке никаких изменений не произошло. Американка Серена Уильямс сохранила лидерство, вторую строчку по-прежнему занимает немка Анжелика Кербер, тройку замыкает чешка Каролина Плишкова.

Россиянка Светлана Кузнецова осталась на восьмой строчке, Елена Веснина - на 15-й, Анастасия Павлюченкова - на 21-й, Дарья Касаткина - на 35-й, Екатерина Макарова - на 36-й, Евгения Родионова - на 83-й.

Только Наталья Вихлянцева немного улучшила свое положение, переместившись на 78-е место. Ирина Хромачева, наоборот, опустилась на 93-ю строчку.

Рейтинг WTA

6 марта:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7405,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075,

6 (6). Агнешка Радванска (Польша) — 4670,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3795…

15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2340…

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1936…

35 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1490,

36 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1481…

78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 767…

83 (83). Евгения Родина (Россия) — 749…

93 (89). Ирина Хромачева (Россия) — 660.