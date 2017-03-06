«Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану», Мозгов набрал восемь очков
Баскетболисты «Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 105:97 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Энтони Дэвис, набравший 31 очко. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 15 минут, набрал 8 очков и сделал 5 подборов.
Для «Лейкерс» это поражение стало седьмым подряд, команда занимает последнее место в Западной конференции, «Нью-Орлен» расположился на 13-й строчке.
Матч
Лейкерс - Нью-Орлеан - 97:105
Место и дата
06 марта 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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