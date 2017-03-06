«Спартак» по окончании сезона предложит новый контракт Каррере с увеличением зарплаты вдвое

«Спартак» по окончании сезона намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой, сообщают «Известия».

По информации источника, стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа.

Руководство «Спартака» готово заключить с Каррерой долгосрочный контракт и существенно повысить зарплату 52-летнего специалиста вне зависимости от итогового места красно-белых в чемпионате России. Согласно новому договору ежегодный оклад итальянского специалиста может составить порядка 3 миллионов евро без учета бонусов и премиальных. Отметим, что по условиям нынешнего контракта, срок действия которого истекает летом 2018 года, Каррера получает в два раза меньше - около 1,5 миллионов евро за сезон.



- В «Спартаке» все - от футболистов до высшего руководства - удовлетворены работой Массимо Карреры на посту главного тренера, - рассказал источник «Известий».

Напомним, что после 18 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 41 очко. вчера красно-белые сыграли вничью с «Краснодаром» - матч завершился со счетом 2:2.