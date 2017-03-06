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Леонид Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных стартах на Кубке мира

Источник:  «Тюменская арена»Комментарии

Заслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление своей подопечной Виктории Сливко на кубке IBU в Контиолахти.

В спринте российская биатлонистка завоевала бронзу, в преследовании - серебро.  

- Перед финскими стартами она приезжала в Тюмень. Мы поработали с винтовкой, постреляли в тире, кое-что поменяли, наладили. Это пошло на пользу. Вика довольна этапом в Финляндии.

Сливко сейчас в хорошем состоянии. На Кубке мира в этом сезоне она бежала только в эстафете. Выступить в личных стартах ей будет полезно, - цитирует Гурьева «Тюменская арена».

Напомним, что Сливко попала в состав сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти. 

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