Леонид Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных стартах на Кубке мира
Заслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление своей подопечной Виктории Сливко на кубке IBU в Контиолахти.
В спринте российская биатлонистка завоевала бронзу, в преследовании - серебро.
- Перед финскими стартами она приезжала в Тюмень. Мы поработали с винтовкой, постреляли в тире, кое-что поменяли, наладили. Это пошло на пользу. Вика довольна этапом в Финляндии.
Сливко сейчас в хорошем состоянии. На Кубке мира в этом сезоне она бежала только в эстафете. Выступить в личных стартах ей будет полезно, - цитирует Гурьева «Тюменская арена».
Напомним, что Сливко попала в состав сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти.
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