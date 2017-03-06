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Алексей Игонин: Если Луческу – тренер уровня чемпионата России, то не стоит завышать ожидания

Источник:  BobSoccerКомментарии

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы питерского клуба в борьбе за чемпионский титул.

- Чаша терпения потихоньку заполняется. В матчах с «Андерлехтом» и в игре с ЦСКА мы увидели совсем не то, что нам анонсировали в межсезонье. Я оптимист, но даже у меня периодически возникают тревожные мысли. Луческу – серьезный специалист, работающий в самых лучших в России условиях. Почему же за восемь месяцев он не может сделать команду, которая хотя бы в чемпионате страны не имела бы проблем? Про Европу не говорю – видно, еще рановато.

На мой взгляд, специалисту такого уровня не так сложно создать коллектив, который бы за двенадцать туров до финиша не отставал от первого места на пять очков. Или зайдем с другой стороны: если Луческу – тренер уровня чемпионата России, то не стоит завышать ожидания. Мы же боремся, правда? Кстати, после ничьей «Спартака» в Краснодаре диспозиция не изменилась: «Зенит» продолжает борьбу за золотые медали. Мы же продолжаем верить в команду и поддерживать ее в любой ситуации, - цитирует Игонина Bobsoccer.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, в активе команды 36 очков. Лидирует по-прежнему «Спартак» с 41 баллом. 


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