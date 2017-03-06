Бобровский - первая звезда дня в НХЛ
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Бобровский оформил шатаут в матче с «Нью-Джерси» (3:0), отразив 20 бросков.
Второй звездой признан голкипер «Ванкувера» Ричард Бахман, отразивший 43 из 44 бросков в матче с «Анахаймом» (2:1).
Третья звезда - вратарь «Питтсбурга» Марк Андре-Флери. В матче с «Баффало» он вышел на замену при счете 0:3 и отразил все 28 бросков по своим воротам. В итоге встреча завершилась победой «Питтсбурга» - 4:3.
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