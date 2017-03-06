Александр Шмурнов: Оборона - это то, что пока удается Каррере хуже всего
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:2).
- «Спартак» все время старался добиться успеха, но оборона пока не позволяет легко доигрывать матчи с командами уровня и типа «Краснодара». Если спартаковцам удалось выиграть несколько матчей по 1:0 в первой половине чемпионате, то в том числе из-за проблем соперников, которые не смогли реализовать моменты. Команды, которые умеют играть в атаке, создают «Спартаку» проблемы. Это видно во всех без исключения матчах с серьезными соперниками в этом сезоне: и с «Зенитом», и с ЦСКА, и с «Ростовом», и с «Краснодаром», и с «Рубином».
С обороной еще очень-очень многое нужно решать, искать ходы. Возможно, Тигиев и Джикия окажутся важными элементами в построениях Карреры. Возможно, Боккетти внесет какую-то надежность, когда будет в форме. Хотя уверенности в этом нет. Мы давно знаем: защитник Сальво небезупречный. Они с Таски чем-то похожи — по тому, как в эпизодах умеют играть выдающимся образом, а потом что-то проваливать и допускать нелепицы. Оборона — это то, что пока удается Каррере хуже всего. И это комично: приглашали в «Спартак» не для того, чтобы строить атакующую игру и лидировать в чемпионате, а чтобы построить оборону. Все остальное Массимо практически сделал — включая удачную селекционную кампанию, которая, разумеется, без него не прошла. А с обороной воз и ныне там, - написал Шмурнов в колонке на «Матч ТВ».
«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция