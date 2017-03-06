Александр Шмурнов: Оборона - это то, что пока удается Каррере хуже всего

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:2).

- «Спартак» все время старался добиться успеха, но оборона пока не позволяет легко доигрывать матчи с командами уровня и типа «Краснодара». Если спартаковцам удалось выиграть несколько матчей по 1:0 в первой половине чемпионате, то в том числе из-за проблем соперников, которые не смогли реализовать моменты. Команды, которые умеют играть в атаке, создают «Спартаку» проблемы. Это видно во всех без исключения матчах с серьезными соперниками в этом сезоне: и с «Зенитом», и с ЦСКА, и с «Ростовом», и с «Краснодаром», и с «Рубином».

С обороной еще очень-очень многое нужно решать, искать ходы. Возможно, Тигиев и Джикия окажутся важными элементами в построениях Карреры. Возможно, Боккетти внесет какую-то надежность, когда будет в форме. Хотя уверенности в этом нет. Мы давно знаем: защитник Сальво небезупречный. Они с Таски чем-то похожи — по тому, как в эпизодах умеют играть выдающимся образом, а потом что-то проваливать и допускать нелепицы. Оборона — это то, что пока удается Каррере хуже всего. И это комично: приглашали в «Спартак» не для того, чтобы строить атакующую игру и лидировать в чемпионате, а чтобы построить оборону. Все остальное Массимо практически сделал — включая удачную селекционную кампанию, которая, разумеется, без него не прошла. А с обороной воз и ныне там, - написал Шмурнов в колонке на «Матч ТВ».

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».