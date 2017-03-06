Долги «Томи» по налогам и взносам выросли до 70 млн рублей

«Томь» перечислил 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по налогам, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области.

- На счет ФК «Томь», арестованный судебными приставами, поступили денежные средства в счет погашения налоговых платежей - 30 млн рублей. Сегодня сотрудники отдела по исполнению особо важных исполнительных производств полностью распределят деньги в пользу ИФНС (налоговой службы - прим. ТАСС)», - сообщили в пресс-службе приставов.

«Кроме того, перечисленных 30 млн было недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент проплаты составляла 32 млн рублей. Также ФК «Томь» должен был внести исполнительский сбор за неоплату задолженности в добровольный срок - 2 млн 640 тыс. рублей», - заявили в ведомстве.

Ранее генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб рассчитался по долгам с игроками.

Напомним, 27 февраля губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что «Томь» получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей для погашения задолженностей. За долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба, оно было передано для реализации, но пока не выставлено на торги.