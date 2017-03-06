Еременко выставил на продажу дом в Финляндии

читайте также

Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Долги «Томи» по налогам и взносам выросли до 70 млн рублей «Томь» перечислил 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по налогам, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области.

Александр Шмурнов: Оборона - это то, что пока удается Каррере хуже всего Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:2).

Алексей Игонин: Если Луческу – тренер уровня чемпионата России, то не стоит завышать ожидания Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы питерского клуба в борьбе за чемпионский титул.

«Спартак» по окончании сезона предложит новый контракт Каррере с увеличением зарплаты вдвое «Спартак» по окончании сезона намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой, сообщают «Известия».

«Анжи» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск) В заключительном матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Рубином».

РФПЛ. 18-й тур. «Анжи» примет «Рубин» и другие матчи Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

Денис Глушаков: Не пожал руку Каррере? Не стоит тут раздувать Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, почему не пожал руку главному тренеру команды Массимо Каррере во время замены в матче с «Краснодаром» (2:2).

Гилерме провел двухсотый матч за «Локомотив» Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме в мате с «Крыльями Советов» (3:0) провел свой двухсотый матч в составе московского клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Голкипер «Амкара» Хомич провел сотый матч в РФПЛ Российский голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич в мате с «Уралом» (0:1) провел свой сотый матч в чемпионате России, сообщает официальный сайт пермской команды.

Спортивная честь и Кокорин «Советский спорт» рассказывает о громком скандале последних дней с участием форварда «Зенита».

Массимо, брависсимо! Двенадцать мгновений весны «Советский спорт» рассказывает о «Спартаке» накануне 12 последних туров чемпионата России.

Птенцы Слуцкого: футболисты, которых сделал экс-тренер армейцев «Советский спорт» рассказывает о том, кто и как вылетел в разное время из гнезда Леонида Слуцкого.

Рашид Рахимов: Не совсем доволен действиями игроков «Терека» Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча против «Уфы» в 18-м туре чемпионата России (0:1).

Махи Идрисов назначен вице-президентом «Анжи» Вице-президентом «Анжи» был назначен Махи Идрисов. Об этом сообщил советник руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» Ахмад Ахмедов.

Чудесное преображение «Спартака». Разбор Михаила Борзыкина Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Краснодар» – «Спартак».

Илья Жигулев: Вряд ли можно быть довольным ничьей со «Спартаком» Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

Рамзан Кадыров: «Терек» владел явным преимуществом Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России «Терек» - «Уфа». Напомним, что «Уфа» победила со счетом 1:0.

Геннадий Орлов: Кокорин – инфантильный шалопай, но он еще повзрослеет Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.