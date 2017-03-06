Еременко выставил на продажу дом в Финляндии
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выставил на продажу дом в Финляндии, сообщает Iltalehti.
Площадь дома составляет 245 квадратных метра. Футболист рассчитывает продать жилье за 1 миллион евро.
18 ноября УЕФА принял решение о наказании 29-летнего финского полузащитника двухлетней дисквалификацией из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2, 14 сентября 2016 г.), были найдены следы применения кокаина. Еременко подал апелляцию, решение УЕФА должно быть вынесено на этой неделе.
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