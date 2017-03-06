Александр Касперович: Подчуфарова завершила сезон, Слепцова примет участие в чемпионате России

Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги этапа Кубка мира в корейском Пхенчхане.

— Основная задача здесь была посмотреть трассу, чтобы смоделировать подготовку к Олимпиаде — в частности, ветровые условия на рубеже, климатические условия, состав снега. Мы привозили сюда группу спортсменов, в которую вошли (Юрий) Шопин, (Тимур) Махамбетов и (Ирина) Услугина, чтобы наблюдать за их физиологическим состоянием, вопросами адаптации, чтобы на следующий год мы не допустили в этом плане ошибок.

Мы просканировали всю трассу, провели большой объем работы — сейчас секретов раскрывать не буду. Теперь мы знаем всю логистику до стадиона, изучили вопрос с питанием, знаем над чем и с чем работать, какие вопросы ставить перед руководством, чтобы не было никаких шероховатостей на Олимпийских играх.

— Результаты женской команды в эстафете подняли очередную волну критики. Что можете на это ответить?

— Я могу сказать одно: не все так плохо, если учитывать то, что мы имеем. Самый основной старт в этом году был чемпионат мира, и команда вышла на свое оптимальное состояние. Функциональное состояние я имею в виду. По дистанции девочки отработали хорошо, но не справились со стрельбой. Они завоевали медаль в смешанной эстафете, было четвертое место у Старых в гонке преследования. Успешное было выступление в спринте. Сегодня, когда ушли 80% опытных спортсменок, сразу ожидать успеха от тех, кто выступал на Кубке IBU или тех, кто занимал на этапах Кубка мира 60-70-е места... У нас есть две очень сильных спортсменки, они докажут на следующий год и покажут, что достойны выступать за сборную России. Есть молодые спортсменки, достаточно интересные, надеемся, что и они на следующий год тоже прибавят.

— Есть спортсмены, которые досрочно закончили сезон?

— Ольга Подчуфарова, если вы ее имеете в виду, сезон закончила, к апрелю месяцу она должна разобраться со своим состоянием здоровья и приступить к подготовке к следующему.

— А Светлана Слепцова?

— Слепцова тренировалась, она примет участие в чемпионате России, просто не примет участия в этом сезоне в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Пхенчхане сборная России завоевала только серебро. В гонке преследования отличился Антон Шипулин. Мужская сборная России в эстафете заняла четвертое место, женская - 12-е.