Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Касперович: Подчуфарова завершила сезон, Слепцова примет участие в чемпионате России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги этапа Кубка мира в корейском Пхенчхане.

— Основная задача здесь была посмотреть трассу, чтобы смоделировать подготовку к Олимпиаде — в частности, ветровые условия на рубеже, климатические условия, состав снега. Мы привозили сюда группу спортсменов, в которую вошли (Юрий) Шопин, (Тимур) Махамбетов и (Ирина) Услугина, чтобы наблюдать за их физиологическим состоянием, вопросами адаптации, чтобы на следующий год мы не допустили в этом плане ошибок. 

Мы просканировали всю трассу, провели большой объем работы — сейчас секретов раскрывать не буду. Теперь мы знаем всю логистику до стадиона, изучили вопрос с питанием, знаем над чем и с чем работать, какие вопросы ставить перед руководством, чтобы не было никаких шероховатостей на Олимпийских играх.

— Результаты женской команды в эстафете подняли очередную волну критики. Что можете на это ответить?

— Я могу сказать одно: не все так плохо, если учитывать то, что мы имеем. Самый основной старт в этом году был чемпионат мира, и команда вышла на свое оптимальное состояние. Функциональное состояние я имею в виду. По дистанции девочки отработали хорошо, но не справились со стрельбой. Они завоевали медаль в смешанной эстафете, было четвертое место у Старых в гонке преследования. Успешное было выступление в спринте. Сегодня, когда ушли 80% опытных спортсменок, сразу ожидать успеха от тех, кто выступал на Кубке IBU или тех, кто занимал на этапах Кубка мира 60-70-е места... У нас есть две очень сильных спортсменки, они докажут на следующий год и покажут, что достойны выступать за сборную России. Есть молодые спортсменки, достаточно интересные, надеемся, что и они на следующий год тоже прибавят. 

— Есть спортсмены, которые досрочно закончили сезон?

— Ольга Подчуфарова, если вы ее имеете в виду, сезон закончила, к апрелю месяцу она должна разобраться со своим состоянием здоровья и приступить к подготовке к следующему.

— А Светлана Слепцова?

— Слепцова тренировалась, она примет участие в чемпионате России, просто не примет участия в этом сезоне в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. 

Напомним, что на этапе Кубка мира в Пхенчхане сборная России завоевала только серебро. В гонке преследования отличился Антон Шипулин. Мужская сборная России в эстафете заняла четвертое место, женская - 12-е. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных стартах на Кубке мираЗаслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление своей подопечной Виктории Сливко на кубке IBU в Контиолахти.Светлана Слепцова: Мой международный сезон завершенРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что пропустит остаток международного сезона.Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане завершена. Как и чемпионат мира, она оставила смешанные чувства.Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в КонтиолахтиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.Павел Ростовцев: Цветков в эстафете был совершенно на себя не похожТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Мужская сборная России выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафетМужская сборная России по биатлону завоевала малый Хрустальный глобус в зачете эстафет.Антон Шипулин: Олимпийская трасса в Пхенчхане - моя. Здесь много мест, где надо включатьсяЛидер сборной России Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Прозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусПрозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусСборная России впервые в сезоне не смогла попасть на пьедестал в мужской эстафетной гонке.Евгений Гараничев: Только сейчас набрал форму, которая должна была быть на старте сезонаРоссийский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Максим Цветков: Отвратительно справился со своим этапомРоссийский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты в рамках Кубка мира в Пхенчхане.Сборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне - четвертыеСборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне - четвертыеФранцузские биатлонисты стали победителями эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Ирина Старых: Это тот результат, на который мы готовыРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала 12-е место сборной России в эстафете на Кубке мира в Пхенчхане.КМ. Пхенчхан. Мужская эстафета. Как это былоСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у мужчин.Слепцовой предстоит операция на плечеКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонистка Светлана Слепцова перенесет операцию на плече.Светлана Миронова: Самочувствие ужасное, я просто не могла бежатьРоссийская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Сборная Германии без Дальмайер выиграла эстафету в Пхенчхане, россиянки - 12-еСборная Германии без Дальмайер выиграла эстафету в Пхенчхане, россиянки - 12-еЖенская сборная Германии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Татьяна Акимова: Гонка далась тяжело, особенно последний кругРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Корее.КМ. Пхенчхан. Женская эстафетаСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.Расписание трансляций Кубка мира в ПхенчханеСо 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.Рикко Гросс: Мы можем надеяться на лучшее в эстафетеСтарший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс сказал, что выступление россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея) настраивает на оптимистичный лад перед эстафетой.
Главные новости
Футбол
Дубль Иммобиле, два очка Малкина и «сухарь» Бобровского. Главные новости утра
Хоккей
Сорокин, Анелев, Козун и Кравцов - лучшие игроки первого раунда Кубка Гагарина
Теннис
Донской вернулся в топ-100 рейтинга ATP
Хоккей
Бобровский побил рекорд «Коламбуса» по количеству побед в сезоне среди вратарей
Биатлон
Александр Касперович: Подчуфарова завершила сезон, Слепцова примет участие в чемпионате России
Футбол
Александр Шмурнов: Оборона - это то, что пока удается Каррере хуже всего
Хоккей
Бобровский - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
«Спартак» по окончании сезона предложит новый контракт Каррере с увеличением зарплаты вдвое
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану», Мозгов набрал восемь очков
Лыжный спорт
Николай Зимятов: FIS отстранила наших лидеров, а мы без них блестяще выступили на ЧМ
все новости
Светлана Слепцова
Светлана Слепцовавсе новости
Ольга Подчуфарова
Ольга Подчуфаровавсе новости
Александр Касперович
Александр Касперовичвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости