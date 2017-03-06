Бобровский побил рекорд «Коламбуса» по количеству побед в сезоне среди вратарей

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал автором нового достижения своей команды, которая во встрече регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» (3:0).

Для Бобровского эта победа стала 34-й в сезоне, и он превзошел клубный рекорд, который был установлен Стивом Мэйсоном в сезоне-2008/09.

Кроме того, россиянин сделал шат-аут во втором матче подряд и в пятый раз в сезоне. НХЛ признала его первой звездой игрового дня.





