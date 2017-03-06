Бобровский побил рекорд «Коламбуса» по количеству побед в сезоне среди вратарей
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал автором нового достижения своей команды, которая во встрече регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» (3:0).
Для Бобровского эта победа стала 34-й в сезоне, и он превзошел клубный рекорд, который был установлен Стивом Мэйсоном в сезоне-2008/09.
Кроме того, россиянин сделал шат-аут во втором матче подряд и в пятый раз в сезоне. НХЛ признала его первой звездой игрового дня.
Матч
Нью-Джерси - Коламбус - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Дженнер (Дубински, Эткинсон), 22:45 (0:1). Бьоркстранд (Ганье, Савар), 25:35 (0:2). Ганье (Хартнелл, Бьоркстранд), 48:56 (0:3).
Место и дата
06 марта 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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