Донской вернулся в топ-100 рейтинга ATP

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

В первой десятке произошло одно изменение. На седьмое место поднялся хорват Марин Чилич, а француз Жо-Вильфрид Цонга опустился на восьмое. Лидером по-прежнему остался британец Энди Маррей, второе место занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.

Практически все россияне ухудшили свои позиции в рейтинге: Карен Хачанов опустился на 52-е место, Даниил Медведев - на 58-е, Андрей Кузнецов - на 62-е, Михаил Южный - на 84-е, Константин Кравчук - на 96-е. Только Евгений Донской вернулся в Топ-100 рейтинга, поднявшись на 17 позиций вверх.

Напомним, что Донской дошел до 1/4 финала турнира в Дубае, обыграв швейцарца Роджера Федерера на стадии 1/8 финала.

Рейтинг ATP

6 марта:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12040 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5195,

4 (4). Милош Раонич (Канада) — 5080,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4415,

7 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3590,

8 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480,

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3375,

10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3305…

52 (50). Карен Хачанов (Россия) — 895…

58 (57). Даниил Медведев (Россия) — 826...

62 (58). Андрей Кузнецов (Россия) — 790…

84 (83). Михаил Южный (Россия) — 631…

96 (94). Константин Кравчук (Россия) — 604...

99 (116). Евгений Донской (Россия) - 593.