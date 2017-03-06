Сорокин, Анелев, Козун и Кравцов - лучшие игроки первого раунда Кубка Гагарина

КХЛ назвала лауреатов первого раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы во всех четырех матчах серии с «Йокеритом», в том числе одну - на ноль. Сорокин отразил 94,50% бросков при коэффициенте надежности 1,33.

Среди защитников первенствовал Юнас Анелев («Авангард»), в шести матчах серии с «Адмиралом» набравший 4 (3+1) очка. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10».

Лучшим нападающим стал Брэндон Козун («Локомотив»), набиравший очки в четырех из пяти матчей серии с минским «Динамо». Всего на его счету 10 (1+9) очков. Форвард возглавляет гонку бомбардиров плей-офф.

Лучшим новичком признан нападающий Виталий Кравцов («Трактор»), принявший участие во всех шести матчах серии с «Барысом» и в первом отметившийся заброшенной шайбой. Этот гол сделал 17-летнего форварда самым молодым игроком в истории КХЛ, отличившимся на кубковых стадиях.