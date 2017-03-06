«Спартак» пропустил больше всех голов с пенальти
Вчера в матче 18-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» – 2:2. На 73-й минуте Федор Смолов сравнял счет, реализовав пенальти.
Всего в этом сезоне премьер-лиги «Спартак» пропустил 5 голов с пенальти. Всего было назначено 5. Это худший показатель среди всех команд. Столько же одиннадцатиметровых было назначено в ворота «Крыльев Советов», но реализованы были четыре удара. Также четыре гола с пенальти пропустил тульский «Арсенал».
Добавим, что сам «Спартак» не пробил ни одного пенальти. Такой же показатель у «Ростова».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция