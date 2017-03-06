«Спартак» пропустил больше всех голов с пенальти

Вчера в матче 18-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» – 2:2. На 73-й минуте Федор Смолов сравнял счет, реализовав пенальти.

Всего в этом сезоне премьер-лиги «Спартак» пропустил 5 голов с пенальти. Всего было назначено 5. Это худший показатель среди всех команд. Столько же одиннадцатиметровых было назначено в ворота «Крыльев Советов», но реализованы были четыре удара. Также четыре гола с пенальти пропустил тульский «Арсенал».

Добавим, что сам «Спартак» не пробил ни одного пенальти. Такой же показатель у «Ростова».