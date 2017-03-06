Букмекеры отдают предпочтение «Рубину» в матче с «Анжи»
Букмекерские конторы выставили котировки на заключительную встречу 18-го тура чемпионата России, в которой «Анжи» примет «Рубин».
Победа махачкалинцев оценивается коэффициентом 3,30, тогда как виктория казанцев идет за 2,35.
За ничью букмекеры предлагают 3,10.
Матч начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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