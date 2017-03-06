Нойер может пропустить ответный матч Лиги чемпионов против «Арсенала»

Участие вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» ходится под большим вопросом, сообщает 101 Great Goals.

По данным издания, у 30-летнего голкипера возникли проблемы с икроножной мышцей. На последней тренировке команды он занимался индивидуально на песке.

Напомним, в первой игре в Мюнхене немецкий клуб убедительно выиграл со счетом 5:1.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.