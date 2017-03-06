Юрий Борзаковский: Клишиной было очень тяжело выступать без поддержки команды

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал выступление легкоатлетки Дарьи Клишиной на чемпионате Европы в Белграде.

- Даша выступила достойно. Конечно, ей было очень тяжело выступать без поддержки команды. Но Клишина сделала все, что могла. Я горжусь этой спортсменкой, - цитирует Борзаковского ТАСС.

Напомним, что Клишина заняла четвертое место, прыгнув 6,84. Победу праздновала сербка Ивана Спанович с результатом 7.24. Второй стала британка Ллоргин Уген (6.97), третьей – немка Клаудиа Салман-Ратц (6.94). Клишина была единственной россиянкой, которая приняла участие в чемпионате Европы. Она выступала под нейтральным флагом.