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Юрий Борзаковский: Клишиной было очень тяжело выступать без поддержки команды

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал выступление легкоатлетки Дарьи Клишиной на чемпионате Европы в Белграде.

- Даша выступила достойно. Конечно, ей было очень тяжело выступать без поддержки команды. Но Клишина сделала все, что могла. Я горжусь этой спортсменкой, - цитирует Борзаковского ТАСС. 

Напомним, что Клишина заняла четвертое место, прыгнув 6,84. Победу праздновала сербка Ивана Спанович с результатом 7.24. Второй стала британка Ллоргин Уген (6.97), третьей – немка Клаудиа Салман-Ратц (6.94). Клишина была единственной россиянкой, которая приняла участие в чемпионате Европы. Она выступала под нейтральным флагом. 

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