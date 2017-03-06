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Двоих фанатов «Спартака» задержали в Краснодаре на 15 суток

Источник:  Юга.руКомментарии

В Краснодаре в воскресенье полиция задержала двух болельщиков «Спартака», сообщает ЮГА.ру.

По данным портала, одного мужчину задержали за неповиновение полиции, другого - за порчу имущества. Обоим избрана мера пресечения - 15 суток.

Ранее СМИ сообщили, что в субботу в центре Краснодара полицейские ночью применили перцовый газ и дубинки при задержании болельщиков московского клуба.

Накануне «Спартак» встречался с «Краснодаром» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 2:2.

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