Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Венесуэльский лыжник: Пока я был в Финляндии, меня называли героем, звездой, даже суперзвездой!

Источник:  RT на русскомКомментарии

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано, запомнившийся болельщикам на чемпионате мира в Лахти фирменным стилем бега, рассказал, как пришел в лыжный спорт.

- У меня три имени — меня зовут Адриан Алехандро Маурисио, и уже поэтому я не совсем обычный человек. Мне нравится не то, что привлекает большинство. Другие выбирают футбол, бейсбол, а я выбрал лыжи! Лыжный спорт представляется мне чем-то совсем не похожим на то, что нравится другим людям. Потому я и решил им заняться. Я не мог и представить, что достигну того, чего достиг сегодня, и что буду мечтать о том, чего хочу достичь завтра. 

Пока я был в Финляндии, меня называли героем, звездой, даже суперзвездой! Где бы я ни был, со мной фотографировались, меня поздравляли. Это меня очень мотивировало, я был невероятно доволен, потому что люди воспринимали мои падения не как поражение, а как возможность снова встать на ноги. Когда я приехал в Венесуэлу, все, что я слышал в свой адрес, это что я самый плохой и все в таком духе. Посмотрите мою страницу в Instagram, она в открытом доступе, почитайте все те ужасные вещи, которые пишут не только в мой адрес, но и в адрес всей моей семьи, - цитирует Солано RT. 

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт? (видео)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николай Зимятов: Думаю, для Легкова и других отстраненных все закончится хорошоЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Николай Зимятов: FIS отстранила наших лидеров, а мы без них блестяще выступили на ЧМЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Николай Зимятов: Доказали всему миру – мы в России чистые лыжникиЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Почему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка ЦыбаневаПочему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка ЦыбаневаКак лыжня Лахти стала ареной российского подвигаНикита Крюков: В Лахти ехал запасным, а стал чемпиономОлимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по возвращении из Лахти дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Австриец Крафт одержал победу в прыжках с трамплина на чемпионате мира, Климов – 20-йНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам с трамплина у мужчин на большом трамплине. Победу одержал австриец Штефан Крафт.Александр Бессмертных: Конечно, хотелось медаль, следующие 15 км классикой только через четыре года будутРоссийский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал четвертое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта.Елена Вяльбе: Я гарантирую, что российская сборная на чемпионате мира была чистой, как и на Олимпиаде в СочиПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что россияне, принимавшие участие в чемпионате мира в Лахти и Олимпиаде-2014, не принимали допинг.Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтФортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтВ первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.Белорукова поздравила соотечественниц с победой на Всемирных военных играхЮлия Белорукова поздравила по телефону с победой на Всемирных военных играх в Сочи своих одноклубниц из ЦСКА – Наталью Коростелеву и Наталью Ильину.Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивленТренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Сергей Устюгов: Думал, что буду бороться за бронзу или сереброРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Юлия Белорукова: Хотела растянуть группу, чтобы Наташе было легче на финишеРоссийская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Наталья Матвеева: В классике мне было тяжело, но я боролась до концаРоссийская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Никита Крюков: Победа в Лахти – это маленький реванш за СочиРоссийский лыжник Никита Крюков после победы сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Лахти рассказал, что смотрел за спортсменами из Норвегии.Последнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка ЦыбаневаПоследнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка ЦыбаневаПосле того что творится в Лахти, в следующий раз наши неприятели-крючкотворы тысячу раз подумают, стоит ли Россию притеснять.Виталий Мутко: Устюгов просто красавецВице- премьер Виталий Мутко прокомментировал успех российских лыжников Сергея Устюгова и Никиты Крюкова на чемпионате мира в финском Лахти.Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкамРоссияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место в командном спринте классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринтеРоссийские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти завоевали серебряные медали.Устюгов и Крюков вышли в финал командного спринта на чемпионате мираМужская сборная России, которую представляют Сергей Устюгов и Никита Крюков, заняла второе место во втором забеге полуфинала командного спринта классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.
Главные новости
MMA
Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки новым видом спорта
Футбол
ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих команд
Лыжный спорт
Венесуэльский лыжник: Пока я был в Финляндии, меня называли героем, звездой, даже суперзвездой!
Футбол
Двоих фанатов «Спартака» задержали в Краснодаре на 15 суток
Футбол
Нойер может пропустить ответный матч Лиги чемпионов против «Арсенала»
Футбол
«Спартак» пропустил больше всех голов с пенальти
Хоккей
Сорокин, Анелев, Козун и Кравцов – лучшие игроки первого раунда Кубка Гагарина
Теннис
Донской вернулся в топ-100 рейтинга ATP
Хоккей
Бобровский побил рекорд «Коламбуса» по количеству побед в сезоне среди вратарей
Биатлон
Александр Касперович: Подчуфарова завершила сезон, Слепцова примет участие в чемпионате России
все новости