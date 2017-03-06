Венесуэльский лыжник: Пока я был в Финляндии, меня называли героем, звездой, даже суперзвездой!

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано, запомнившийся болельщикам на чемпионате мира в Лахти фирменным стилем бега, рассказал, как пришел в лыжный спорт.

- У меня три имени — меня зовут Адриан Алехандро Маурисио, и уже поэтому я не совсем обычный человек. Мне нравится не то, что привлекает большинство. Другие выбирают футбол, бейсбол, а я выбрал лыжи! Лыжный спорт представляется мне чем-то совсем не похожим на то, что нравится другим людям. Потому я и решил им заняться. Я не мог и представить, что достигну того, чего достиг сегодня, и что буду мечтать о том, чего хочу достичь завтра.

Пока я был в Финляндии, меня называли героем, звездой, даже суперзвездой! Где бы я ни был, со мной фотографировались, меня поздравляли. Это меня очень мотивировало, я был невероятно доволен, потому что люди воспринимали мои падения не как поражение, а как возможность снова встать на ноги. Когда я приехал в Венесуэлу, все, что я слышал в свой адрес, это что я самый плохой и все в таком духе. Посмотрите мою страницу в Instagram, она в открытом доступе, почитайте все те ужасные вещи, которые пишут не только в мой адрес, но и в адрес всей моей семьи, - цитирует Солано RT.

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