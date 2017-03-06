«Трактор» продлит контракт с нападающим Щехурой
«Трактор» договорился о продлении контракта на два сезона с форвардом Полом Щехурой, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
31-летний канадец перешел в челябинский клуб в мае прошлого года. В сезоне-2016/17 набрал 44 (15+29) очка в 66 играх регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ, став лучшим бомбардиром команды.
«Контракт «Трактора» с Полом Щехурой будет продлен на два сезона», - сообщил источник агентства.
В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» со счетом 2-4 уступил «Барысу».
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