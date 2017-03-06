«Трактор» продлит контракт с нападающим Щехурой

«Трактор» договорился о продлении контракта на два сезона с форвардом Полом Щехурой, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

31-летний канадец перешел в челябинский клуб в мае прошлого года. В сезоне-2016/17 набрал 44 (15+29) очка в 66 играх регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ, став лучшим бомбардиром команды.

«Контракт «Трактора» с Полом Щехурой будет продлен на два сезона», - сообщил источник агентства.

В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» со счетом 2-4 уступил «Барысу».