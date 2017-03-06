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В Москве состоялся финал всероссийского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Москве состоялся финал всероссийского хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги

Трофей победителей турнира лучших любительских команд страны отправляется в Липецк вместе с завоевавшей его командой «Метеор». В финале липчане в упорной борьбе одолели «Восточный» из «Тюмени». Бронза – у «Запада России» из Калининграда. Лучшим снайпером с 58 заброшенными шайбам стал Михаил Смирнов из команды «РусФан» (Санкт-Петербург), занявшей четвертое место. 

Серия хоккейных соревнований необычного формата «четыре на четыре» завершилась 4 марта в Москве на открытом катке Парка Легенд национальным финалом. Победители отборочных турниров в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград) сразились за титул лучшей любительской хоккейной команды страны.

Еще полвека назад в хоккей играли везде, где был лед, свежий воздух и болельщицы. Сутки напролет парни проводили в баталиях, сражаясь в хоккейных коробках во дворах и школах. Сейчас хоккей ушел в закрытые помещения, где ветер подменяется кондиционерами, а солнце – прожекторами. «Red Bull Шлем и Краги» возрождает хоккейные традиции.

Правила просты: 6 игроков в команде, игра на время по схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с 5-минутным перерывом.



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