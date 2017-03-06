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ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих команд

Источник:  ТАССКомментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях поведения болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит» (0:0). 

- По матчу ЦСКА - «Зенит» будем рассматривать следующее: болельщики столичной команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и сжигали атрибутику футбольного клуба «Зенит». Болельщики санкт-петербургской команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сжигали атрибутику ЦСКА, а также некоторые из фанатов находились на металлических ограждениях трибун, - приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего в чемпионате «Спартака» на пять очков. 

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром». 

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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