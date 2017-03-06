ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих команд

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях поведения болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит» (0:0).



- По матчу ЦСКА - «Зенит» будем рассматривать следующее: болельщики столичной команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и сжигали атрибутику футбольного клуба «Зенит». Болельщики санкт-петербургской команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сжигали атрибутику ЦСКА, а также некоторые из фанатов находились на металлических ограждениях трибун, - приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего в чемпионате «Спартака» на пять очков.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».