ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих команд
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях поведения
болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит» (0:0).
- По матчу ЦСКА - «Зенит» будем рассматривать следующее: болельщики столичной команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и сжигали атрибутику футбольного клуба «Зенит». Болельщики санкт-петербургской команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сжигали атрибутику ЦСКА, а также некоторые из фанатов находились на металлических ограждениях трибун, - приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.
ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего в чемпионате «Спартака» на пять очков.
11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция