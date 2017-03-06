Букмекеры считают «Челси» явным фаворитом матча с «Вест Хэмом»
Букмекерские конторы выставили котировки на заключительную встречу 27-го тура чемпионата Англии, в которой «Вест Хэм» примет «Челси».
Победа «молотобойцев» оценивается щедрым коэффициентом 5,72, тогда как виктория «аристократов» идет всего за 1,59.
За ничью букмекеры предлагают 4,08.
Игра начнется сегодня в 23:00 мск.
Матч
Место и дата
06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
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