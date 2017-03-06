Букмекеры считают «Челси» явным фаворитом матча с «Вест Хэмом»

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Уэйн Руни: Мингз наступил на голову Ибрагимовичу – такому не место в футболе Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями после матча 17-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (1:1). Также он прокомментировал эпизод, в котором защитник гостей Тайрон Мингз наступил на голову Златану Ибрагимовичу.

Златан Ибрагимович: Мингз сам прыгнул на мой локоть (фото) После матча 27-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (1:1) нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибргаимович прокомментировал эпизод, в котором он ударил локтем защитника соперников Тайрона Мингза.

Тайрон Мингз: Я неумышленно наступил на голову Ибрагимовичу (фото) Защитник «Борнмута» Тайрон Мингз после матча 27-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1) прокомментировал свои единоборства со Златаном Ибрагимовичем.

Жозе Моуринью: Судьи провели хороший матч Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча против «Борнмута» в 27-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Борнмутом», Ибрагимович не реализовал пенальти «Манчестер Юнайтед» не смог реализовать численное преимущество во встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Матч на стадионе «Олд Траффорд» завершился вничью (1:1).