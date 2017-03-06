Хавьер Грасия: У меня лучшая в мире команда

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия объяснил, почему казанский клуб никого не купил в зимнее трансферное окно.

- На мой взгляд, у меня лучшая в мире команда. У меня нет выбора. Для меня мои игроки являются лучшими. Мне нужно сделать так, чтобы они стали лучшими. Сейчас мне нужно работать над отдачей. Сегодня у нас 23 игрока, что намного меньше, чем в начале сезона. Были игроки, которые тренировались отдельно от команды. Нас было 30. Думаю, что этот процесс также остается позади. Теперь нужно стараться сделать команду более точной, с каждым разом более конкурентоспособной и со стремлением к более высоким задачам.

- Миранчук — ваша идея или руководства?

- Миранчук — молодой игрок из России с большим будущим, поскольку он уже основной игрок в своей команде. Было много слухов о его прибытии. В итоге он не здесь. Не думаю, что я должен говорить о чужих игроках.

- А вообще, какова степень вашего участия в трансферах клуба? Или ваша задача — работать с теми, кого купит руководство?

- Есть игроки, которых я знаю лучше, что логично, могу сориентировать и рассказать об их работе, о прошлых этапах со мной. Есть игроки, известные по мониторингу клубов, предыдущим этапам. В результате, это совместный процесс, - цитирует Грасию «Реальное время».

Напомним, что после 17 туров «Рубин» занимал девятое место в чемпионате России, имея в своем активе 23 очка. Сегодня казанский клуб проведет игру с «Анжи» в рамках 18-го тура РФПЛ.