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Вудкрофт продолжить работать с минским «Динамо»

Источник:  Tut.byКомментарии

Крэйг Вудкрофт продолжит работать главным тренером минского «Динамо», объявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.

«Контракт рассчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», - сказал Курилец.

Заместитель генерального директора Павел Бурба, в свою очередь, заявил, что команда провела лучший сезон в истории, поэтому оценка работы Вудкрофта очевидна.

В нынешнем сезоне белорусский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина он уступил в серии «Локомотиву» со счетом 1-4. 



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