Кака получил травму в первом матче сезона MLS

Полузащитник «Орландо Сити» Кака в первом матче регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити» (1:0) получил травму подколенного сухожилия, сообщает ESPN.

Футболист получил повреждение на восьмой минуте матча, а нам 11-й уже был заменен на нападающего Жиля Барнса. О характере травмы не сообщается. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование.

Добавим, что матч завершился победой «Орландо Сити» со счетом 1:0. Единственный гол на забил форвард Кайл Ларин.