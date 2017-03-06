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Кака получил травму в первом матче сезона MLS

Источник:  ESPNКомментарии

Полузащитник «Орландо Сити» Кака в первом матче регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити» (1:0) получил травму подколенного сухожилия, сообщает ESPN.

Футболист получил повреждение на восьмой минуте матча, а нам 11-й уже был заменен на нападающего Жиля Барнса. О характере травмы не сообщается. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование. 

Добавим, что матч завершился победой «Орландо Сити» со счетом 1:0. Единственный гол на забил форвард Кайл Ларин. 

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