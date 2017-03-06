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На домашних матчах «Манчестер Юнайтед» будет продаваться вино

Источник:  Daily MailКомментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» пошло на беспрецедентный шаг ради своих болельщиков, которые выразили недовольство тем, что не могут приобрести вино на стадионе во время футбольных матчей.

Спонсор клуба «Casillero del Diablo» откликнулся на просьбу поклонников и запустил продажу вина, начиная с матча 27-го тура против «Борнмута».

Алкоголь стоимостью 5,5 евро можно купить в бутылочках емкостью 187,5 мл, сообщает Daily Mail.

Еще одной причиной подобного шага стало то, что вино - один из любимых напитков сэра Алекса Фергюсона.

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