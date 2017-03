Ольга Корбут: Я не разорилась

Эмигрировавшая за океан четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выразила недовольство российскими СМИ, сообщившими о ее неблагополучном финансовом положении. 61-летняя бывшая спортсменка заявила, что счастлива и здорова вдали от родины.

Корбут попала в новостные ленты после продажи на аукционе в США своей коллекции олимпийских наград за 180 тысяч долларов, о чем подробно писал «Советский спорт». В результате онлайн-торгов с молотка ушли не только медали знаменитой спортсменки, но и значки и аккредитации с различных чемпионатов, а также ее гимнастический купальник и тренировочный костюм.

«Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова в Аризоне. У меня великолепная жизнь!» – написала Корбут в твиттере.

OMG, Russian article said I sold medals because I'm broke. Not true! Happy & healthy in AZ. @nbc @tmz @abc @cbs #fakenews. I have a gr8 life