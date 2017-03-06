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Войнов не принял участие в открытой тренировке СКА

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Вячеслав Войнов не занимался вместе с командой во время открытой тренировки.

Игроки петербуржцев Стив Мозес, Виктор Тихонов и Максим Чудинов тренировались в общей группе.

Напомним, 8 марта состоится первый матч серии плей-офф СКА – «Динамо». Игра пройдет в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Вячеслав Войнов получил повреждение 18 февраля в матче против  нижегородского «Торпедо» (4:2). Виктор Тихонов травмировался 23 января в матче СКА – «Сочи» (4:0).

Стив Мозес получил травму 16 февраля также в игре против «Сочи» (6:2), а Максим Чудинов выбыл после встречи с новосибирской «Сибирью» 15 января (6:2).

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