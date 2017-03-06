Войнов не принял участие в открытой тренировке СКА
Защитник СКА Вячеслав Войнов не занимался вместе с командой во время открытой тренировки.
Игроки петербуржцев Стив Мозес, Виктор Тихонов и Максим Чудинов тренировались в общей группе.
Напомним, 8 марта состоится первый матч серии плей-офф СКА – «Динамо». Игра пройдет в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Вячеслав Войнов получил повреждение 18 февраля в матче против нижегородского «Торпедо» (4:2). Виктор Тихонов травмировался 23 января в матче СКА – «Сочи» (4:0).
Стив Мозес получил травму 16 февраля также в игре против «Сочи» (6:2), а Максим Чудинов выбыл после встречи с новосибирской «Сибирью» 15 января (6:2).
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