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Донской поднялся на 53-е место в Чемпионской гонке ATP

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликован рейтинг Чемпионской гонки.

Швейцарец Роджер Федерер остался лидером рейтинга, на второе место поднялся испанец Рафаэль Надаль, тройку замкнул Григор Димитров из Болгарии.

Британец Энди Маррей совершил скачок на 16 позиций вверх и занял седьмое место.

Что касается россиян, то самый большой рывок совершил Евгений Донской, поднявшийся со 114 места на 53.   

Чемпионская гонка ATP
Версия от 6 марта

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2045 очков
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1545
3 (2). Григор Димитров (Болгария) — 1310
4 (4). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1245
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 950
6 (6). Давид Гоффен (Бельгия) — 875
7 (23). Энди Маррей (Великобритания) - 830
8 (7). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810
9 (73). Сэм Куэрри (США) — 635
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 615
...28 (27). Даниил Медведев (Россия) — 335
...48 (34). Андрей Рублев (Россия) — 236
...53 (114). Евгений Донской (Россия) — 211

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