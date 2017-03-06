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Симоне Индзаги: «Лацио» продемонстрировал зрелость в матче с «Болоньей»

Источник:  MediasetpremiumКомментарии

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал гостевую победу над «Болоньей» (2:0) в 27-м туре чемпионата Италии.

«Этот матч не был простым, поскольку «Болонья» в последние недели не набрала очков в играх, в которых заслуживала их, - цитирует специалиста Mediaset Premium. - Мы сыграли отлично и я снимаю шляпу перед своими парнями. В первом тайме мы должны были забить больше одного мяча, но Антонио Миранте совершил потрясающий сэйв после удара Милинкович-Савича. Приехать в Болонью и не позволить сопернику создать практически ни одного момента - показатель настоящей зрелости нашей команды».

Римский клуб набрал 53 очка и занимает четвертое место в серии А.

Матч

Болонья - Лацио - 0:2 (0:1)

Голы

Иммобиле 9 (0:1). Иммобиле 74 (0:2).

Состав

Болонья: Миранте, Майетта, Масина (Крейчи, 77), Крафт, Эландер, Ойконому, Джемаили, Вивиани (Пулгар, 75), Надь, Верди (Дестро, 62), Петкович

Лацио: Стракоша, де Врей, Худт, Баста, Раду, Лулич, Биглия (Мугрия, 54), Милинкович-Савич (Фортуна, 81), Пароло, Андерсон (Кейта, 68), Иммобиле

Предупреждения:

Майетта, 64; Джемаили, 73 - Кейта, 73

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

05 марта 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция


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