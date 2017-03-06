Симоне Индзаги: «Лацио» продемонстрировал зрелость в матче с «Болоньей»
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал гостевую победу над «Болоньей» (2:0) в 27-м туре чемпионата Италии.
«Этот матч не был простым, поскольку «Болонья» в последние недели не набрала очков в играх, в которых заслуживала их, - цитирует специалиста Mediaset Premium. - Мы сыграли отлично и я снимаю шляпу перед своими парнями. В первом тайме мы должны были забить больше одного мяча, но Антонио Миранте совершил потрясающий сэйв после удара Милинкович-Савича. Приехать в Болонью и не позволить сопернику создать практически ни одного момента - показатель настоящей зрелости нашей команды».
Римский клуб набрал 53 очка и занимает четвертое место в серии А.
Матч
Голы
Иммобиле 9 (0:1). Иммобиле 74 (0:2).
Состав
Болонья: Миранте, Майетта, Масина (Крейчи, 77), Крафт, Эландер, Ойконому, Джемаили, Вивиани (Пулгар, 75), Надь, Верди (Дестро, 62), Петкович
Лацио: Стракоша, де Врей, Худт, Баста, Раду, Лулич, Биглия (Мугрия, 54), Милинкович-Савич (Фортуна, 81), Пароло, Андерсон (Кейта, 68), Иммобиле
Предупреждения:
Майетта, 64; Джемаили, 73 - Кейта, 73
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
05 марта 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция