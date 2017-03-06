Симоне Индзаги: «Лацио» продемонстрировал зрелость в матче с «Болоньей»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал гостевую победу над «Болоньей» (2:0) в 27-м туре чемпионата Италии.

«Этот матч не был простым, поскольку «Болонья» в последние недели не набрала очков в играх, в которых заслуживала их, - цитирует специалиста Mediaset Premium. - Мы сыграли отлично и я снимаю шляпу перед своими парнями. В первом тайме мы должны были забить больше одного мяча, но Антонио Миранте совершил потрясающий сэйв после удара Милинкович-Савича. Приехать в Болонью и не позволить сопернику создать практически ни одного момента - показатель настоящей зрелости нашей команды».

Римский клуб набрал 53 очка и занимает четвертое место в серии А.



