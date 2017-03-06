Калинская поднялась на 55 позиций в Чемпионской гонке WTA
На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.
Лидером остается американка Серена Уильямс. Второе место занимает украинка Элина Свитолина, тройку замыкает Каролина Плишкова из Чехии.
Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова опустилась на 14-ю строчку. Все россиянки, кроме Анны Калинской, ухудшили свои позиции. Калинская, дошедшая до второго раунда турнира в Куала-Лумпуре, поднялась на 110 место.
Чемпионская гонка WTA
Версия от 6 марта
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков
2 (2). Элина Свитолина (Украина) — 1525
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1371
4 (4). Винус Уильямс (США) — 1331
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 1180
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010
7 (8). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 933
8 (7). Коко Вандевеге (США) — 836
9 (14). Кристина Младенович (Франция) – 766
10 (9). Анжелика Кербер (Германия) — 692
...14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 587
...20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 495
...24 (23). Наталья Вихлянцева (Россия) — 462
...31 (28). Елена Веснина (Россия) — 392
...38 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 348
39 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 321
...53 (49). Евгения Родина (Россия) — 245
...58 (56). Анна Блинкова (Россия) — 224
...65 (61). Екатерина Александрова (Россия) — 208
...110 (165). Анна Калинская (Россия) – 107