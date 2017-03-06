Дмитрий Квартальнов: Ничушкин пропустил тренировку, все нормально, хорошо
После открытой тренировки ЦСКА его главный тренер Дмитрий Квартальнов прокомментировал отсутствие на занятии в общей группе Валерия Ничушкина.
- Валера пропустил тренировку? Ну и что? С ним все нормально, хорошо, - сказал Квартальнов.
- Он выйдет на лед в первом матче серии?
- Поживем-увидим. Давайте дождемся среды.
Первый матч полуфинала Запада между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 8 марта.
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