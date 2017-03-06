Дмитрий Квартальнов: Ничушкин пропустил тренировку, все нормально, хорошо

После открытой тренировки ЦСКА его главный тренер Дмитрий Квартальнов прокомментировал отсутствие на занятии в общей группе Валерия Ничушкина.

- Валера пропустил тренировку? Ну и что? С ним все нормально, хорошо, - сказал Квартальнов.

- Он выйдет на лед в первом матче серии?

- Поживем-увидим. Давайте дождемся среды.

Первый матч полуфинала Запада между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 8 марта.