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ЦСКА отпустит Чалова, Жамалетдинова и Гордюшенко на матч Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обещал отпустить на матч Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой» нападающих Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также полузащитника Астемира Гордюшенко, сообщил ТАСС старший тренер молодежной команды армейцев Александр Гришин.

Напомним, четвертьфинальный матч лиги между ЦСКА и «Бенфикой» пройдет во вторник в Москве.

«Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с «Бенфикой». Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие», - сказал Гришин.


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