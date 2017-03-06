ЦСКА отпустит Чалова, Жамалетдинова и Гордюшенко на матч Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обещал отпустить на матч Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой» нападающих Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также полузащитника Астемира Гордюшенко, сообщил ТАСС старший тренер молодежной команды армейцев Александр Гришин.
Напомним, четвертьфинальный матч лиги между ЦСКА и «Бенфикой» пройдет во вторник в Москве.
«Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с «Бенфикой». Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие», - сказал Гришин.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически