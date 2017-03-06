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Фитнес замедляет старение

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые доказали, что фитнес замедляет старение организма, в том числе и кожи.

Физические нагрузки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и нормализуют процесс дыхания, а насыщение клеток кислородом – одно из главных условий замедления процессов старения. Исследования, результаты которых опубликованы в журнале «Клиническая эндокринология и метаболизм», доказывают, что полгода аэробных тренировок (бег, велоспорт, гребля) способны восстановить дыхательную систему даже у людей старше 50 лет.

Кроме того, при активных мышечных сокращениях, то есть при интенсивных физических нагрузках, вырабатывается гормон ирисин. Это вещество отвечает за активное жиросжигание, а также за длину теломер хромосом, которая и определяет биологический возраст человека.

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