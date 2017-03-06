Фитнес замедляет старение
Ученые доказали, что фитнес замедляет старение организма, в
том числе и кожи.
Физические нагрузки
улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и нормализуют процесс дыхания, а
насыщение клеток кислородом – одно из главных условий замедления процессов
старения. Исследования, результаты которых опубликованы в журнале «Клиническая
эндокринология и метаболизм», доказывают, что полгода аэробных тренировок (бег,
велоспорт, гребля) способны восстановить дыхательную систему даже у людей
старше 50 лет.
Кроме того, при активных
мышечных сокращениях, то есть при интенсивных физических нагрузках,
вырабатывается гормон ирисин. Это вещество отвечает за активное жиросжигание, а
также за длину теломер хромосом, которая и определяет биологический возраст
человека.