Харийс Витолиньш: Войнов опять получил микротравму

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к матчу полуфинала Западной конференции против «Динамо».



- В каком настроении команда готовится? Соперник посерьезнее предстоит.

- То, что мы выиграли с большим количеством заброшенных шайб - это не значит ничего. Где-то не подтащи нас Коскинен, могла бы игра повернуться в другую сторону. Настроение у всех хорошее, получилось отдохнуть. Сейчас работаем, разбираем моменты. В ближайшие два дня будут интенсивные тренировки.

- Травмированные Тихонов, Чудинов сегодня тренировались, Мозес тоже.

- Они уже давно катаются: начали сразу после «Витязя». Думаю, Витя уже готов процентов на 95 - в любой момент может вступить в бой. Максу Чудинову, возможно, еще нужна пауза. Но в этой серии вы сможете их увидеть.

- А где Войнов?

- Слава опять получил микротравму, лучше не форсировать возвращение на лед. Он рвется, каждый день говорит, что готов выйти на лед. Выходит, интенсивные упражнения выполняет, и микротравма откинула восстановление опять на пару дней назад.

- Почему предпочтение отдали Коскинену?

- В плей-офф лучше начинать тому, у кого есть опыт. Коскинен знает, что такое плей-офф. Молодому вратарю нужно постепенно начинать. Думаю, тренеры по вратарям найдут время, чтобы молодые прижились. Но выбор идет на того, кто уже обыгрался.

- Он продолжит быть первым номером?

- Вероятнее всего, да. Он здорово подтащил нас в серии с «Витязем». Но и Игорь готов, работает по полной. Здорово, что у нас два хороших вратаря.

- Сергей Плотников восстановился. Планируете возвращать его в первое звено вместо Кетова?

- Женя справляется со своими обязанностями. Плотников чувствует себя уверенно. Мы знаем его уровень, он в любом звене может помочь.

- Когда вы тренировали «Динамо», часто обижали СКА в плей-офф. С какими эмоциями будете сейчас играть против бывшей команды?

- Это жизнь. Эмоции у всех есть. Нужно выигрывать - независимо от того, какая команда. Не можешь всю жизнь проработать в одну месте. Мы готовимся, чтоб выиграть, - передает слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 8 марта состоится первый матч серии плей-офф СКА – «Динамо». Игра пройдет в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В четвертьфинале конференции СКА выиграл у «Витязя» в серии со счетом 4-0.