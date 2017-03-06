Павел Дацюк: «Динамо» – серьезная команда, будет тяжело играть против них

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о подготовке команды к полуфинальному матчу Западной конференции против московского «Динамо».

- Как прошла пауза? Успели отдохнуть?

- Была подготовка, все понимают, что сейчас самая интересная часть сезона, не время для отдыха.

- «Динамо» будет более интересным соперником? Ведь «Витязь» был новичком плей-офф.

- На самом «Витязь» - хорошая команда, они доказали последними играми в регулярке. А следующий соперник - все понимают, что чем дальше идешь, тем сильнее противник. Так что будет интереснее - и для нас, и для болельщиков.

- Кого считаете самым опасным игроком «Динамо»?

- Трудно выделить кого-то одного, чтобы ярко выделялся. У них трудная команда с мобильным нападением и хорошими защитниками и вратарями.

- Может выделили бы Еременко?

- Вы случайно не его друг? Так продавливаете (улыбается). На самом деле он хорошо провел этот сезон. Понятно, что многое в плей-офф зависит от вратаря. У них серьезная команда, нам будет тяжело играть против них.

- Настраиваетесь на «Динамо» персонально?

- Сейчас уже второй раунд плей-офф, все понимают, что ошибки дорого стоят. Так что без разницы какой соперник, все очень мотивированы, - передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 8 марта состоится первый матч серии плей-офф СКА – «Динамо». Игра пройдет в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В четвертьфинале конференции СКА выиграл у «Витязя» в серии со счетом 4-0.



