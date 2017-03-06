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Ан и Елистратов вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Голландии

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по шорт-треку в Голландии.

В состав национальной команды вошли шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и олимпийские чемпионы в эстафете Семен Елистратов и Владимир Григорьев.

Мировое первенство пройдет с 10 по 12 марта.  

Состав сборной России

Мужчины. Виктор Ан, Александр Шульгинов, Владимир Григорьев, Семен Елистратов, Денис Айрапетян.

Женщины. Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина. 

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