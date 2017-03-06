Ан и Елистратов вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Голландии
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по шорт-треку в Голландии.
В состав национальной команды вошли шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и олимпийские чемпионы в эстафете Семен Елистратов и Владимир Григорьев.
Мировое первенство пройдет с 10 по 12 марта.
Состав сборной России
Мужчины. Виктор Ан, Александр Шульгинов, Владимир Григорьев, Семен Елистратов, Денис Айрапетян.
Женщины. Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина.
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