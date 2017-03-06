Ничушкин тренировался отдельно от команды

Сегодня на открытой тренировке ЦСКА отсутствовал нападающий Валерий Ничушкин. После того, как команда покинула лед, он вышел в желтом свитере и в одиночестве катался на дальней от выхода половине.

На вопрос, сыграет ли Ничушкин в первом матче серии, главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов ответа не дал. А главный менеджер клуба по селекционной работе Сергей Федоров добавил: «В плей-офф запасных нет. Все в обойме».