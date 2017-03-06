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Александр Бубнов: Ставлю на «Рубин», потому что он сильнее «Анжи»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Анжи» - «Рубин».

- Ставлю на «Рубин» просто потому, что в конкретном споре считаю казанский клуб сильнее оппонента. Прогноз - 1:0 в пользу «Рубина, - итирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что «Рубин» занимает 10-е место в чемпионате России с 23 очками, «Анжи» идет на 11-й строчке с 20-ю баллами. Матч состоится сегодня в 19:30 мск в Махачкале. 

Матч

Анжи - Рубин

Место и дата

06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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