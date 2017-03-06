Андрей Светлаков: Пусть Капризов сам решает

После открытой тренировки нападающий ЦСКА Андрей Светлаков ответил на шуточные вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Андрей, уже ждете Капризова? Хорошая тройка наклевывается Мамин - Светлаков - Капризов для Олимпиады.

- Не мне решать, кого подписывать, а кого не подписывать. У него свои интересы, у нас свои.

- На молодежном чемпионате мира вы играли с ярославской тройкой Павла Красковского. С кем-то из них успели пообщаться?

- Да нет. Но раньше общались. Хорошая тройка. Но мы уже разобрали «Локомотив».

- Защитник железнодорожников Пашнин раскалывает соперников. Не опасаетесь его?

- Нет. Если будешь опасаться-остерегаться - обязательно получишь травму.