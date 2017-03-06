Андрей Светлаков: Пусть Капризов сам решает
После открытой тренировки нападающий ЦСКА Андрей Светлаков ответил на шуточные вопросы корреспондента «Советского спорта».
- Андрей, уже ждете Капризова? Хорошая тройка наклевывается Мамин - Светлаков - Капризов для Олимпиады.
- Не мне решать, кого подписывать, а кого не подписывать. У него свои интересы, у нас свои.
- На молодежном чемпионате мира вы играли с ярославской тройкой Павла Красковского. С кем-то из них успели пообщаться?
- Да нет. Но раньше общались. Хорошая тройка. Но мы уже разобрали «Локомотив».
- Защитник железнодорожников Пашнин раскалывает соперников. Не опасаетесь его?
- Нет. Если будешь опасаться-остерегаться - обязательно получишь травму.
Первый матч полуфинала Запада между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 8 марта.
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