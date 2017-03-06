Аллегри опроверг информацию, что летом возглавит «Арсенал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал не соответствующей действительности информацию СМИ, что по окончании нынешнего сезона он займет аналогичный пост в лондонском «Арсенале».

«Повторяю, что я уже сказал прежде, - это неправда, - заявил специалист в воскресенье после матча тура чемпионата Италии, в которой его команда сыграла вничью с «Удинезе» (1:1). - И второе. Даже если что-то подобное имело бы место, первым, кто узнал бы об этом, был «Ювентус». У меня контракт с этой командой до 2018 года».

В последнее время на нынешнего многолетнего наставника «Арсенала» Арсена Венгера обрушился шквал критики со стороны прессы и болельщиков. Команда практически выбыла из борьбы за титул чемпиона Англии, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов была разгромлена «Баварией» со счетом 1:5.