Сергей Федоров: Свою коробку на выезд с собой не возьмешь
После открытой тренировки главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов.
- «Локомотив» - неудобный для ЦСКА соперник?
- Почему вы так считаете? В плей-офф все соперники неудобные. Играют от ножа. «Локомотив» - не исключение.
- Насколько важно начать серию на своей площадке?
- Свою коробку на выезд с собой ведь не возьмешь. Вот и судите - важно или нет.
Первый матч полуфинала Запада между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 8 марта.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически