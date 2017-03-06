Сергей Федоров: Свою коробку на выезд с собой не возьмешь

После открытой тренировки главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов.

- «Локомотив» - неудобный для ЦСКА соперник?

- Почему вы так считаете? В плей-офф все соперники неудобные. Играют от ножа. «Локомотив» - не исключение.

- Насколько важно начать серию на своей площадке?

- Свою коробку на выезд с собой ведь не возьмешь. Вот и судите - важно или нет.

Первый матч полуфинала Запада между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 8 марта.