Участникам теннисного турнира в Сан-Паулу будут подавать мячи бездомные собаки (видео)
Организаторы теннисного турнира в бразильском Сан-Паулу решили продолжить начатый год назад эксперимент по использованию собак в качестве болбоев, подающих игрокам мячи.
Шесть псов работали на кортах 4 и 5 марта во время разминки перед полуфинальными матчами и финалом.
Эти собаки являются бездомными и ищут новых хозяев.
Бездомные собаки поработали болл-боями на теннисном турнире в Бразилии🐶🎾 pic.twitter.com/wICSvFziYL— BettingUnderground (@BettingexpertRU) 6 марта 2017 г.
– Это собаки с трудной судьбой. Но независимо от того, что животным пришлось испытать в своей прошлой жизни, они могут стать хорошими спутниками будущим хозяевам, – заявила директор турнира Мадалена Спиназола. – Не важно, какой они породы и сколько им лет. Когда за собаками следят и хорошо кормят, они способны на великие дела.
Впервые подобный эксперимент был проведен в Сан-Паулу в 2016 году. Животные прошли минимальный курс обучения и не всегда четко справлялись со своими обязанностями.