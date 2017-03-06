Участникам теннисного турнира в Сан-Паулу будут подавать мячи бездомные собаки (видео)

Организаторы теннисного турнира в бразильском Сан-Паулу решили продолжить начатый год назад эксперимент по использованию собак в качестве болбоев, подающих игрокам мячи.

Шесть псов работали на кортах 4 и 5 марта во время разминки перед полуфинальными матчами и финалом.

Эти собаки являются бездомными и ищут новых хозяев.

Бездомные собаки поработали болл-боями на теннисном турнире в Бразилии🐶🎾 pic.twitter.com/wICSvFziYL — BettingUnderground (@BettingexpertRU) 6 марта 2017 г.

– Это собаки с трудной судьбой. Но независимо от того, что животным пришлось испытать в своей прошлой жизни, они могут стать хорошими спутниками будущим хозяевам, – заявила директор турнира Мадалена Спиназола. – Не важно, какой они породы и сколько им лет. Когда за собаками следят и хорошо кормят, они способны на великие дела.

Впервые подобный эксперимент был проведен в Сан-Паулу в 2016 году. Животные прошли минимальный курс обучения и не всегда четко справлялись со своими обязанностями.