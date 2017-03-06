Нааш и Лежер – чемпионы мира в скоростном спуске на коньках второй год подряд

Сезон 2016/17 в скоростном спуске на коньках завершился грандиозным финалом чемпионата мира, на котором до последней минуты велась напряженная борьба, а среди многочисленных болельщиков присутствовал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей. Обладателем заветного титула второй раз подряд стал американец Кэмерон Нааш. Скотт Кроксолл из Канады – вице-чемпион. Лучший из россиян Денис Новожилов занял 20-е место на этапе в Оттаве и завершил сезон двадцать четвертым в общем зачете.

В субботу, после того как он вырвал победу на финальном этапе серии Red Bull Crashed Ice 2016/2017, американец Кэмерон Нааш выиграл чемпионат мира по скоростному спуску на коньках второй раз подряд. Канадец Скотт Кроксолл, получивший перед самым началом гонок напутствия лично от премьер-министра Канады Джастина Трюдо и горячо поддерживаемый им на протяжении всего вечера, на первом повороте врезался на полной скорости в стену и снова, как и в прошлом сезоне, стал вторым в общем зачете чемпионата.

В финальных гонках в Оттаве в год 150-летия образования Канадской конфедерации, перед многотысячной толпой болельщиков Кроксолл, чемпион мира-2015, занял лишь четвертое место. Другой представитель Канады – Дин Мориарти – после прохождения высокоскоростной трассы, напичканной коварными препятствиями, пришел вторым, а швейцарец Джим Де Паоли стал третьим. В общем же зачете чемпионата мира первую позицию занял Нааш, на втором месте оказался Кроксолл, американец Максвелл Данн финишировал в сезоне третьим, а чемпион-2014 Марко Даллаго из Австрии – четвертым.

Пятеро россиян – Денис Новожилов (24), Герман Титов (30), Владислав Кочуков (33), Дмитрий Мурлычкин (49) и Андрей Антипов (50) – обеспечили себе автоматическое приглашение на этапы Red Bull Crashed Ice следующего сезона. Хорошего прогресса добился выступавший параллельно и в юниорском зачете Дмитрий Мурлычкин. Став в Оттаве пятым, он занял в дебютном сезоне высокое восьмое место среди юниоров.

Победительницей женского чемпионата второй раз подряд стала Жаклин Лежер из Канады. Лежер, профессиональный каскадёр из городка Сент-Джордж в Онтарио, праздновавшая победу на втором этапе сезона, в четвертьфинале, полуфинале и финале безупречно прошла построенную на легендарных шлюзах канала Ридо 375-метровую трассу и обошла в общем зачете американку Аманду Транцо. Похожая на замерзший водопад ледяная трасса с перепадом высот 35 метров спускалась в долину между историческим отелем Fairmont Château Laurier и величественным зданием парламента.

«Я так счастлив, что в финале смог побороться со Скоттом и подняться в итоге на вершину!» – заявил Нааш, уроженец Миннесоты, навсегда вписавший свое имя в историю скоростного спуска на коньках как спортсмен, впервые ставший чемпионом мира два раза подряд. Это была его третья победа в Канаде и рекордная восьмая победа в карьере. «Финал был невообразимым. Я слышал позади себя грохот, когда кто-то налетел на стену, и позже увидел, что это был Скотт!» Нааш блестяще стартовал и на пути к финишу уже не смотрел назад. Споткнувшись на одном из трамплинов в середине трассы, он смог преодолеть свой страх и удержался на ногах, чтобы не дать преимущества Мориарти и Де Паоли. «Несмотря на холод, гонки были замечательные!» – сказал Нааш.

Несмотря на постигшее его в финале разочарование, Кроксолл заявил, что был счастлив встретиться с Трюдо и узнать, что премьер-министр смотрит чемпионат. «Я сказал: «Привет! Я Скотт Кроксолл!», а он ответил: «Я знаю, видел тебя по телевизору и я твой фанат!» Он сказал, что ему нравится трасса и что он хотел бы попробовать проехать по ней когда-нибудь», – рассказал Кроксолл о своем разговоре с Трюдо.

В соревнованиях по скоростному спуску на коньках участники из 22 стран и с пяти континентов несутся вниз по ледяной трассе, полной различных препятствий, со скоростями до 80 км/ч. Два спортсмена, первыми пересекающие финишную черту, проходят в следующий круг. И так до тех пор, пока после предварительных заездов из всех гонщиков не останутся последние четверо.

Оттава, Канада. Результаты (мужчины): 1. Кэмерон Наас (США), 2. Дин Мориарти (Канада), 3. Джим Де Паоли (Швейцария), 4. Скотт Кроксолл (Канада), 5. Рихард Ван Вийе (Швеция), 6. Тристан Дюжердиль (Франция), 7. Томми Мертц (США), 8. Тайлер Уитти (США), 9. Максвелл Данн (США), 10. Паком Шмит (Франция).

Итоги чемпионата мира 2016/17 (мужчины): 1. Наас (3000 очков), 2. Скотт Кроксолл (2337,5), 3. Данн (2272,5), 4. Дин Мориарти (2115), 5. Марко Даллаго (Австрия) 2088,5, 6. Дюжердиль (1325), 7. Де Паоли (1290), 8. Кайл Кроксолл (Канада) 1195, 9. Дэниэл Бёргесон (США) 1160, 10. Гильом Буве-Морриссетт (Канада) 1012,5.

Результаты (женщины): 1. Жаклин Лежер (Канада), 2. Макси Планте (Канада), 3. Элейн Тополниски (Канада), 4. Юнко Ямамото (Япония), 5. Мириам Трепанье (Канада), 6. Катрина Бюш (Германия), 7. Тамара Кайя (Канада), 8. Анаи Моранд (Швейцария), 9. Алисия Бломберг (Канада), 10. Доминик Лефевр (Канада).

Итоги (женщины): 1. Лежер (2450 очков), 2. Аманда Транцо (США) 2300, 3. Трепанье (1950), 4. Тополниски (1450), 5. Сидней О’Киф (США) 1410, 6. Планте (1380), 7. Кайя (1360), 8. Сэди Ландквист (США) 1080, 9. Сандрин Ранжеон (Франция) 1040, 10. Ямамото (1030).